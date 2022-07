Alberto Matano, vacanze al Sud. Dalla Sicilia alla Calabria sempre in compagnia: «Mare, famiglia, felicità»

Alberto Matano si è concesso una vacanza tutta italiana. Dopo il soggiorno in Sicilia, meta scelta anche da un lungo elenco di celebrità nell'estate 2022, il conduttore Rai si trova adesso sulla punta dello stivale, in Calabria. Amico, zio e marito. Alberto Matano si trova in compagnia e lo fa sapere ai 200 mila follower pubblicando ogni giorno foto in cui mostra i posti più belli della sua vacanza nel Sud Italia.

L'estate al sud

Sulle note di About Damn Time, tormentone estivo di Lizzo, Matano ha condivso un reel su Instagram in cui mostra i momenti della sua vacanza in Calabria: acque limpide, paesaggi mozzafiato e un caffè per iniziare al meglio la giornata.

Alberto Matano, 49 anni, è felice e lo dimostra mentre nuota un mare in compagnia di suo nipote, figlio del fratello Vincenzo, accompagnato dal resto della famiglia.

Il conduttore è di origini calabresi e i suoi genitori vivono a Catanzaro. Sembra che sia stata organizzata ad agosto una reunion di famiglia. Alberto Matano, infatti, scrive sotto il post le tre parole chiave della sua vacanza: «Mare, famiglia, felicità».

Il giornalista, dopo una lunga stagione di lavoro al timone de La Vita in Diretta, si era concesso un viaggio insieme al marito Riccardo Mannino, tra le spiaggie dell'isola di Pantelleria.

Il rapporto con Mara Venier

Tra i commenti sotto le foto non mancano mai cuori e frasi dolci da parte dell'amica e conduttrice Mara Venier, fan numero uno del matrimonio con il compagno Riccardo, e che ne ha ufficializzato le nozze lo scorso 11 giugno a Roma.