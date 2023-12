FERMO - Il motto dell'Istituto “Fracassetti-Capodarco” di Fermo è da sempre Unitas Multiplex, ovvero Unità nella diversità. Lo ricorda la dirigente Simona Flammini, la quale ricorda che i plessi che compongono questo istituto operano in contesti socio-culturali diversificati e con utenze portatrici di esigenze differenti, ma con un unico obiettivo: la formazione dell’uomo e del cittadino.

Due sono le scuole medie: la Fracassetti, che si trova nel nuovo polo scolastico di via D’Acquisto, e il plesso di Capodarco. Cinque, invece, le scuole primarie: Salvadori a San Tommaso, Lido-San Michele, Capodarco, Tiro a Segno collocati ognuno nel rispettivo quartiere e Cavour a San Giuliano. Altrettante le scuole dell’infanzia: San Giuliano e San Salvatore al Tirassegno, Capodarco, Lido di Fermo e San Marco a San Tommaso. Per la media l’offerta formativa prevede indirizzi diversificati con alcuni progetti. La settimana “corta” con 30 ore su 5 giorni, dal lunedì al venerdì, ore 8-14; il tempo tradizionale con le 30 ore su 6 giorni, dal lunedì al sabato, ore 8-13. In entrambi c’è la possibilità di scegliere o la lingua spagnola o l’inglese potenziato. La media, già dal 2008/2009, propone il corso ad indirizzo musicale (unico nel Comune di Fermo), offrendo lo studio specialistico di quattro strumenti musicali (percussioni, pianoforte, sassofono, violino) come attività integrativa al curricolo scolastico. Con il progetto “Crescere con la musica”, inoltre, la scuola ha deciso di fare ancora di più e portare le competenze dei musicisti e degli specialisti in servizio nell’Isc Fracassetti-Capodarco anche nei cicli scolastici dell’infanzia e della primaria.

I musicisti professionisti guideranno le maestre e i maestri in attività didattiche studiate ad hoc, adattando le loro metodologie a quelle fasce d’età per le quali l’incontro con la musica rappresenta uno stimolo emotivo e cognitivo determinante. Si tratta di un progetto che mira a favorire e promuovere la didattica della musica nell’infanzia e nella primaria, cogliendo l’opportunità della presenza del corso ad indirizzo musicale attivo nell’Istituto ed estendendolo anche agli studenti più giovani. Una strategia volta a dare continuità ai percorsi didattico-educativi degli studenti, i quali potranno accompagnare lo studio della musica a tutto il loro percorso scolastico, dai 3 ai 14 anni.