Colpo di scena in giunta Si dimette a sorpresa l'assessore Verdecchia

SANT'ELPIDIO A MARE - Un addio a sorpresa. Matteo Verdecchia non è più assessore. Ha protocollato le dimissioni, dopo averne dato comunicazione al sindaco Terrenzi e ai colleghi di giunta. Una scelta, ha annunciato, per motivi «esclusivamente personali-professionali e non politici. Anzi, non poter concludere tanti progetti in corso un po’ mi rammarica ma spesso, nella vita, ci sono segnali da ascoltare e treni in cui bisogna salire, che magari non vanno nella direzione sperata, ma meglio non avere rimpianti». Non va oltre, l’ormai ex assessore. Ci sarebbero per lui prospettive lavorative (è radiologo all’area vasta 4 Asur) che lo hanno indotto a rinunciare all’incarico amministrativo. Al suo posto potrebbe arrivare Andrea Rossi.