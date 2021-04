Sant'Elpidio a Mare, paura al parco fluviale del Tenna, fiamme tra le sterpaglie. Fumo e ceneri per qualche chilometro

SANT'ELPIDIO A MARE - Fiamme a due passi dal fiume, il crepitio del fuoco che avanza a spaventare gli avventori del lungoTenna, un’alta colonna di fumo grigio che si leva altissima e si propaga per tutto il quartiere di Luce. Scampagnata del 25 aprile con brivido, ieri pomeriggio a Sant’Elpidio a Mare.



Sono stati davvero in tanti a raggiungere l’area del parco fluviale elpidiense. Diversi gruppetti si sono dati appuntamento in tarda mattinata ed hanno pranzato nell’area verde, molti altri hanno raggiunto la zona nel primo pomeriggio, quando il parcheggio all’ingresso si è riempito.

Per cause da accertare, però, ad un tratto è divampato un incendio ed è partito il fuggi fuggi di avventori, che si sono allontanati rapidamente, spaventati dal fuoco e dalle folate di vento che hanno accelerato le fiamme.

Fumo e lapilli si sono levati ed hanno raggiunto anche la provinciale Faleriense ed il centro abitato di Luce.

Probabile che a scatenare il rogo sia stata l’accensione di una brace, nonostante fosse rigorosamente vietato.

Giusto una settimana fa, inoltre, l’area del parco fluviale è stata oggetto di operazioni di pulizia e sfalcio di erba, ma diversi residui di arbusti e rovi secchi sono rimasti sul posto.

E’ bastata quindi una scintilla e il fuoco ha avuto gioco facile a propagarsi nei dintorni. Allertati da alcune persone presenti sul posto, sono arrivati sul lungo Tenna i vigili del fuoco di Fermo, sopraggiunti a sirene spiegate con ben tre equipaggi.

Le operazioni di spegnimento non sono state particolarmente complesse ed i pompieri sono riusciti agevolmente a domare le fiamme e rimettere il sito in sicurezza.

Apprensione, insomma, ma nessun danno di rilievo. Resta però l’esigenza di un monitoraggio più assiduo in un sito frequentato da numerose persone, in particolare in occasioni festive come quella di ieri.

Pierpaolo Pierleoni

