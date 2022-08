Alcol, valori doppi rispetto al consentito: 27enne nei guai dopo un incidente

SANT’ELPIDIO A MARE - I carabinieri della sezione Radiomobile di Fermo hanno denunciato l’ennesimo conducente pizzicato alla guida dopo aver alzato troppo il gomito. L’altra notte gli uomini dell’Arma sono intervenuti sulla strada Brancadoro per un incidente. Sul posto un 27enne, originario del Piemonte e residente in provincia di Macerata, che, alla guida di una Mercedes era andato a finire contro la rotatoria vicina al centro commerciale Il Castagno. I militari, dopo averlo sottoposto a un accertamento con l’etilometro, hanno scoperto che aveva un tasso di alcol nel sangue pari a poco più del doppio di quello consentito. Scattata la denuncia in Procura. Nei suoi confronti anche una segnalazione alla Prefettura per gli adempimenti amministrativi di competenza.