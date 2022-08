Incidente a Porto Sant'Elpidio, coinvolti un camion e due auto con mamma e figlio a bordo. Per la donna chiamata l'eliambulanza

PORTO SANT’ELPIDIO - Incidente oggi pomeriggio sulla Statale Adriatica all’altezza dell’incrocio che porta verso la stazione e piazza Dante. Coinvolti due auto e un camion. In una delle due vetture, una Mercedes classe A, c’erano madre e figlio. Per la donna è stato richiesto anche l’intervento di un’eliambulanza di Marche Soccorso. Poi non è stato più necessario il trasporto ad Ancona.

Disagi per la circolazione

Le cause dello scontro sono ancora al vaglio. L’incidente ha provocato anche molte file e disagi al traffico visto che ha rallentato la viabilità in uno dei punti cruciali della provincia, nel tratto a Nord della strada Adriatica. La presenza dell’eliambulanza non è passata inosservata anche perché l’elicottero ha avuto difficoltà a trovare un posto per atterrare nei pressi dell’Orfeo Serafini, un’area di solito utilizzata per questo tipo di interventi ma dove sono anche in corso alcune manifestazioni. La situazione è tornata alla normalità dopo circa un’ora. Oltre ai mezzi del 118 anche i vigili del fuoco per estrarre dall’abitacolo la donna ferita.