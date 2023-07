PORTO SANT’ELPIDIO Un rogo divampato all’improvviso, per cause ancora tutte da chiarire, quello che ha allertato i vigili del fuoco di Fermo nel primo pomeriggio di ieri e provocato ustioni ad un uomo, intervenuto per tentare di domare le fiamme.

Erano le 14.30 quando le fiamme sono partite da un terreno a lato della statale Adriatica, nella zona nord di Porto Sant’Elpidio. Lanciato l’allarme, due mezzi dei pompieri fermani si sono precipitati per reprimere l’incendio. Nel frattempo un residente nella zona, probabilmente temendo che il fuoco potesse avvicinarsi fino a lambire la sua abitazione, si è fatto avanti ed ha cercato di domare il rogo autonomamente, procurandosi delle ustioni alle braccia che hanno richiesto l’intervento del 118.

L'elisoccorso

Per dinamica, la centrale operativa ha chiamato l’elisoccorso. Icaro si è posato pochi minuti più tardi nei pressi del campo sportivo Belletti di Marina Picena ed ha preso in carico il ferito, trasportandolo all’ospedale regionale di Torrette. Si sta verificando la gravità delle bruciature riportate, ma è rimasto cosciente e non è per fortuna in pericolo di vita. I vigili del fuoco non hanno impiegato molto a spegnere il rogo e mettere in sicurezza tutta l’area interessata dalle fiamme. L’origine dell’accaduto, dalle prime ipotesi, sarebbe di natura accidentale.