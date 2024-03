PORTO SANT'ELPIDIO Scuola di improvvisazione teatrale, si parte con la prima lezione di prova giovedì alla Piccola, appuntamento alle 21 all’ex scalo merci della stazione. Al via il corso trimestrale con la lezione pilota e a seguire incontri tutti i giovedì sera dalle 21 alle 22, dal 21 marzo per i tre mesi a seguire. Una nuova opportunità per chi ha voglia di cimentarsi con questa novità e per chi è già esperto e vuole rivivere quest'esperienza.

Le età

Tutti possono partecipare, uomini e donne, bambini e adulti, dai 17 anni in su senza limiti. Per informazioni e prenotazioni telefonare al 327 8517131 o inviare una email a info@vicolocechov.it. L’iniziativa è realizzata dalla scuola nazionale di improvvisazione e teatro Vicolo Cechov con il patrocinio del Comune e la collaborazione del quartiere Centro. Ieri è stato presentato il progetto, e si parla di progetto perché si prevedono aggiunte al programma, con tappe nelle scuole e altre novità. Da quel benedetto 14 ottobre dell’anno scorso, che ha portato al Gigli l’artista performer Laura Marziali con lo spettacolo "C'è tempo" è nata l’idea di fare qualcosa per Porto Sant’Elpidio, qualcosa per il teatro. Così la consigliera Gioia Di Ridolfo ha voluto conoscere più da vicino l’artista che si era esibita nello spettacolo che era stato organizzato dalla Lilt e da San Crispino Eventi.

Soddisfatta l’assessore al Turismo Elisa Torresi, soddisfatta anche per l’attivismo della consigliera Di Ridolfo, appassionata di teatro, che ha contribuito significativamente anche alla stesura della stagione teatrale di prosa. Marziali parla dell’attività della scuola che rappresenta: «Nasciamo nel 2011 a Civitavecchia e nel 2015 facciamo la prima prova a Montegiorgio – dice –: siamo attivi nel territorio marchigiano da anni e abbiamo più di 150 allievi. Siamo nelle Università, alla Sapienza c'è anche l'esame sull'improvvisazione teatrale e gli studenti sono entusiasti. Portiamo il teatro in altri contesti, nelle carceri, nelle comunità. Il corso a Porto Sant’Elpidio è nato da un caffè insieme a Gioia, da lì è partito tutto».

E' un corso di base, chi vorrà potrà continuare con la scuola triennale che sviluppa le emozioni e la capacità di comprenderle e comunicarle. Monica Valentini è la testimonianza vivente dell’amore che sboccia al primo incontro con l'improvvisazione sul palco, «me ne sono innamorata perché ti metti in gioco - fa sapere - interagisci con il pubblico e ogni spettacolo è diverso».

Le relazioni

Il sindaco Massimiliano Ciarpella parla del teatro come di qualcosa «che aiuta nelle relazioni - dice - che aiuta a conoscere se stessi, è un viaggio introspettivo. Laura è una che cattura, rapisce, come ha rapito noi, sono sicuro che rapirà tutti quelli che si affacceranno a questo laboratorio. Siamo entusiasti e vorremmo portare nelle scuole elementari e medie questo laboratorio».