ASCOLI - Il circolo “CulturalMente Insieme” presieduto dal notaio Francesca Filauri, con l’Arengo, i musei civici e la Regione Marche con “Lo sguardo oltre l’errore” darà vita alla giornata di chiusura del progetto “Tra luci e ombre”, mostra di immagini del Forte Malatesta negli anni in cui era penitenziario.

L’11 giugno la città sarà teatro di un evento mediatico che sta già generando richieste da tutto il centro Italia, da parte di curiosi e fans di ogni età. Il tema del carcere sarà affrontato dai protagonisti della fiction Mare Fuori, di cui è appena terminata la terza stagione. Il lavoro, andato in onda su Rai Play e Rai 2, poiché affronta i temi legati al mondo della detenzione, vedrà approdare in centro per l’intera giornata cast, autori e responsabili produttivi.



Ieri mattina, amministratori e organizzatori hanno presentato il programma dell’iniziativa, sottolineando l’importanza di unire cultura e problematiche sociali con un prodotto filmico estremamente amato dal grande pubblico. Tre i momenti: il primo, alle 11.30, al Forte Malatesta, con la visita del percorso espositivo riservata agli ospiti condotta dal curatore Stefano Papetti e un incontro, moderato dalla Filauri, con interventi istituzionali, testimonianze e riflessioni sul tema alla presenza dei giornalisti; alle 15.30, nella cornice di piazza del Popolo, gli appassionati della fiction incontreranno sei attori di Mare Fuori, ancora top secret, e i due autori Cristiana Farina e Maurizio Careddu, in un evento presentato dal conduttore di Rai Uno Massimiliano Ossini; alle 18, il teatro Ventidio Basso sarà il palcoscenico del convegno sul tema, moderato dalla giornalista Paola Severini Melograni, con la presenza della produttrice Rai Fiction Paola Pannicelli.



«Sarà un momento importante e dal forte carattere etico, sociale e culturale, oltre che essere anche un ulteriore veicolo promozionale per la città» ha spiegato nel il sindaco Marco Fioravanti, affiancato dall’onorevole Giorgia Latini, dal professor Papetti, dal notaio Filauri, da Massimo Di Pietro del Bim Tronto, dal presidente della Fondazione Carisap Mario Tassi, dalla consigliera regionale Monica Acciarri, Da Piero Celani dell’Amat e da Fabio Bracchi della gestione dei Musei. All’incontro, in collegamento, ha partecipato il direttore di Fondazione Marche Cultura Francesco Gesualdi. L’evento sarà gratuito, ma occorre prenotare il posto alla biglietteria del Ventidio Basso (0736 298770).