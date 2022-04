Latitante scoperto dai carabinieri, deve scontare 18 mesi agli arresti domiciliari

PORTO SANT'ELPIDIO - Ha cercato di sfuggire a un ordine di custodia cautelare ma non ha fatto i conti con i controlli dei carabinieri sul territorio. Lui è un africano di 33 anni, arrestato dai carabinieri di Porto Sant’Elpidio l’altra sera.

L'uomo, portato in caserma per degli accertamenti, è risultato destinatario di un provvedimento emesso dal tribunale di sorveglianza di Ancona, con cui veniva disposta la detenzione domiciliare all’interno della propria abitazione. Deve scontare la pena residua di circa un anno e mezzo, per i reati di ricettazione, commercio di prodotti con segni falsi e falsità nella dichiarazione di gratuito patrocinio.

