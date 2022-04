POTENZA PICENA - Forza un'auto e ruba un paio di occhiali, ma non sa di essere pedinato: preso e trovato con altra refurtiva. È accaduto nella tarda serata di ieri a Potenza Picena, dove i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Civitanova hanno arrestato in flagranza di reato un quarantaquattrenne tunisino. L’uomo, già noto ai militari per i suoi innumerevoli trascorsi giudiziari, dopo un breve servizio di osservazione e pedinamento, è stato sorpreso mentre forzava ed apriva la portiera di un Suv parcheggiato nella via Duca degli Abruzzi di Porto Potenza Picena, quindi entrava fugacemente nell’abitacolo e si impossessava di un paio di occhiali da sole Rayban custoditi nel cruscotto. Prima di essere definitivamente fermato, ha dapprima tentato invano la fuga, poi ha cercato di divincolarsi dalla presa dei militari strattonandoli e colpendoli con pugni, tanto che è stato necessario immobilizzarlo. Lo straniero nella circostanza veniva trovato in possesso di uno zaino contenente molta altra refurtiva, occhiali da sole, portafogli, profumi, superalcolici, generi alimentari, saponi e prodotti per l’igiene, parte dei quali è emerso essere stati rubati nello stesso pomeriggio di ieri dal negozio Acqua e Sapone e dal Supermercato Eurospin di Civitanova Marche.

© RIPRODUZIONE RISERVATA