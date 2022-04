Finisce fuori strada all'incrocio maledetto e l'auto si ribalta: un uomo trasportato in volo all'ospedale, è grave

FILOTTRANO – Pauroso incidente nel primo pomeriggio a Filottrano, lungo la Ss 362, in località Imbrecciata. Nei pressi dell'incrocio di Fiumicello, in passato teatro di numerosi schianti, attorno alle 14,45 un'auto è finita in un campo, ribaltandosi. All'interno c'era un uomo, rimasto incastrato. Subito sono stati allertati i soccorsi. Sul posto è intervenuto il 118 con le ambulanze e l'elicottero, insieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri. L'automobilista, che in un primo momento aveva perso i sensi ma poi si è ripreso, è stato liberato dalle lamiere e trasportato al Pronto soccorso di Torrette in volo, con un codice rosso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA