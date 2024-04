PORTO SANT'ELPIDIO Sottoscritto ieri mattina in Comune il protocollo d’intesa sulle politiche di bilancio. Hanno firmato l’accordo il sindaco Massimiliano Ciarpella e, per le organizzazioni sindacali, il segretario generale Cgil di Fermo Alessandro De Grazia, Lanfranco Rocco per Fnp-Cisl, Emidio Fazzini per Cisl, Catia Barbaresi per Spi-Cgil, Alberto Tarquini della Uil.

La strategia



Si rinnova quindi un rapporto di dialogo e collaborazione con i rappresentanti sindacali che a Porto Sant’Elpidio viene promosso da diversi anni, nell’ottica della più ampia concertazione nelle scelte programmatiche ed economiche. «Ascolto e confronto sono buone pratiche che stiamo portando avanti in ogni settore, convinti che sia il modo migliore per individuare le soluzioni più efficaci – dice il sindaco Massimiliano Ciarpella –. In questo senso, le organizzazioni sindacali sono interlocutori importanti. Ringrazio tutti i rappresentanti delle diverse sigle per lo spirito collaborativo con cui abbiamo portato avanti questo tavolo e lavoreremo, in futuro, per organizzare incontri preliminari alla stesura del bilancio di previsione».

Il documento sottoscritto, partendo da un’analisi del contesto generale e del tessuto sociale, condivide l’intento di azioni a difesa del lavoro, dei livelli occupazionali e di contrasto alla precarietà, di un’azione amministrativa che garantisca la coesione sociale. Si evidenzia l’utilità dei tirocini di inclusione per i quali sono state aumentate le risorse a disposizione. Fondi mirati a riattivare un percorso lavorativo delle persone in difficoltà, che hanno perso il lavoro o che non hanno mai lavorato ma sono nell’età di poterlo fare, se ben supportate con tirocini nelle aziende del territorio.



Un elemento che emerge dal documento è anche l’importante ruolo svolto dalle Farmacie comunali, sempre più farmacie dei servizi, che per il 2024 non hanno aumentato le tariffe. Altro elemento riguarda la Tari, si confermano le agevolazioni alle famiglie meno abbienti sulla tassa rifiuti e si sono introdotti incentivi per nuove attività commerciali, con misure mirate all’imprenditoria giovanile e femminile. L’amministrazione comunale e le organizzazioni sindacali condividono la necessità di attivare politiche che facciano da argine all’emergenza abitativa. Di recente sono stati approvati nuovi regolamenti per assegnare gli alloggi di edilizia pubblica ed è stato emesso un avviso per una nuova graduatoria.



Un capitolo del protocollo è dedicato alla promozione del lavoro regolare, l’obiettivo è la massima trasparenza negli affidamenti degli appalti. A livello fiscale è stata confermata l’esenzione dell’addizionale Irpef per redditi fino a 12.500 euro. Per quanto riguarda le politiche giovanili e le pari opportunità, sono partiti alcuni progetti che hanno ottenuto finanziamenti ministeriali, come “Wanna Be In”, i giovani si fanno spazio e giovani promesse “Play district” per l’orientamento, il benessere dei ragazzi e la collaborazione con associazioni culturali e sportive.