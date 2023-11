Patto con lo Stato di Amapà, la Regione Marche: «Nuove opportunità di sviluppo in innovazione e bioeconomia»

È in visita in questi giorni nelle Marche una delegazione brasiliana dello Stato di Amapà, territorio dell’area amazzonica, per una serie di incontri e scambi con i rappresentanti del governo regionale, delle Università e altri attori del territorio: i centri tecnologici Cosmob e Meccano e aziende del settore manifatturiero e agroalimentare.

Patto con lo Stato di Amapà, la Regione: «Nuove opportunità di sviluppo»

La delegazione, guidata dal Vice Governatore Sr.

Antonio Teles Jùnior e composta da rappresentanti del Governo dello Stato di Amapà e di istituzioni brasiliane di supporto alle imprese, oggi è stata accolta in Regione dal presidente Francesco Acquaroli per la sottoscrizione di un protocollo d’intesa che sancisce una collaborazione in termini di know how, esperienze operative e umane, che possano creare opportunità e prospettive di sviluppo di grande importanza per entrambe le parti in materia di bioeconomia, tecnologia e innovazione”

«Mi fa molto piacere – ha detto il presidente Francesco Acquaroli – siglare oggi questo accordo perché significa creare le premesse per un’apertura verso nuovi mercati, scambiare esperienze con il nostro tessuto produttivo e formativo e quindi sviluppare i rapporti culturali e commerciali».