PORTO SANT'ELPIDIO - Ci sono 28 milioni 534mila euro da spendere in tre anni, sono 6.459.537 euro nel 2024, 7.474.400 euro nel 2025 e 14.600.000 euro nel 2026. Approvato dalla giunta il programma triennale delle opere pubbliche, da inserire nel bilancio di previsione da approvare in Consiglio. Adeguamento sismico della sede comunale e della scuola De Amicis in via Marche, della Pennesi in via Fontanella, Rodari in via Pesaro, nuovi collettori fognari, manutenzione straordinaria delle strade, ripascimento della costa, sistemazione delle strutture sportive, ristrutturazione del 2° piano della Cittadella del sole, riqualificazione della sede di Polizia municipale, riqualificazione del quartiere Faleriense, sottopasso ciclopedonale in via Regina Elena/via Trieste, scogliere emerse 3° stralcio 7 milioni nel 2026, c’è anche lo sviluppo della comunità energetica in previsione nel 2025, 2 milioni per interventi finalizzati allo sviluppo di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili.



«Abbiamo stilato il primo atto di pianificazione pluriennale – dice il sindaco Massimiliano Ciarpella –: potrà essere adattato e corretto in base alle esigenze, alle priorità ed ai finanziamenti. Abbiamo seguito chiare direttrici: priorità all’edilizia scolastica, interventi nei plessi da riqualificare. Altro obiettivo centrale è completare le scogliere emerse. E c’è una forte attenzione agli impianti sportivi. Abbiamo previsto investimenti corposi per la Faleriense». Nel 2024 ci sono in programma 900mila euro per l’adeguamento sismico della sede comunale, 920mila euro per la rigenerazione del campo da calcio Martellini e 700mila per la messa in sicurezza, adeguamento sismico della scuola De Amicis, 130mila euro per l’efficientamento energetico della Pennesi, 410mila per nuovi collettori fognari, 280mila per la fognatura di via Potenza, 380mila per la ristrutturazione del campo sportivo di Cretarola, 850mila per il ripascimento del litorale sud. Ipotesi di investimento di 1,3 milioni per la nuova palestra della media Marconi in via Legnano, 250mila euro per la copertura della Cittadella del sole, 120mila per la sede del quartiere Fonte di Mare e 150mila per le strade.

Le cifre

Nel 2025 inseriti 3,6 milioni per la scuola Pennesi, 2 milioni in ambito delle comunità energetiche, 830mila per la Cittadella del sole, mezzo milione per il lungomare sud, 400mila per il campo Belletti, 150mila per la municipale. Per il 2026 programmati 5 milioni per la Faleriense, 1,5 milioni per la scuola Rodari, un milione per un sottopasso ciclopedonale in Centro, 100mila euro per un collettore delle acque bianche tra Viale Europa e via Canada. La voce più corposa da 7 milioni è il terzo stralcio delle scogliere. «Interventi nell’edilizia scolastica e nella valorizzazione dei quartieri sono prioritari», dice l’assessore ai Lavori pubblici Andrea Balestrieri.