PORTO SANT’ELPIDIO - Proseguono le indagini sui ragazzini che alla stazione ferroviaria di Porto Sant’Elpidio hanno disseminato grossi sassi lungo i binari venerdì nel tardo pomeriggio. Segnalazioni alla Polfer e ai carabinieri, che sono intervenuti poco dopo le 19. L’episodio ha provocato il fermo di un treno merci, rimasto in sosta mezz’ora. Il caso è stato segnalato alla Procura dei minori, si tratta di un reato: attentato alla sicurezza dei trasporti. I carabinieri che indagano stanno esaminando le immagini impresse nelle telecamere di videosorveglianza, ce ne sono diverse nella zona, anche messe di recente.

APPROFONDIMENTI L'ALLARME Sassi sui binari, a Porto Sant'Elpidio un banda di ragazzini emula i video che girano su YouTube



Gli accertamenti



Per il momento non si conosce nemmeno il numero dei ragazzini coinvolti nella vicenda, all’arrivo delle forze dell’ordine erano tutti spariti. Non sarà facile identificarli, non è detto neanche che siano di Porto Sant’Elpidio, anche se si parla di minorenni e per questo è alta la possibilità che siano della zona. I carabinieri della compagnia di Fermo e della stazione di Porto Sant’Elpidio fanno molto affidamento sulle videocamere. Su questo aspetto, negli ultimi anni, la Polizia municipale ha fatto passi da gigante potenziando il sistema di controllo centralizzato che dagli uffici di piazza della Repubblica si collega alla Polizia di Stato e ai Carabinieri.

«Abbiamo vissuto questa prima esperienza del fermo del treno merci – dice l’assessore alla Sicurezza e Polizia locale Enzo Farina, alla prova del fuoco – fortunatamente non ci sono stati problemi per la cittadinanza ma lo stop del treno per mezz’ora è un problema. Problema civico, culturale, qui si va oltre il discorso sul controllo del territorio. Speriamo di venirne a capo, arrivando all’identificazione di questi soggetti. C’è stato il pericolo, il disagio e non ultimo il danno, a livello d’immagine, per la nostra città. In quanto alla videosorveglianza stiamo predisponendo un piano per potenziare il sistema e contiamo sulla presenza delle forze dell’ordine».

Piazzare sassi sui binari è diventata una moda tra minorenni, su Youtube circolano video che attestano il fenomeno esteso in tutta Italia. Vandali per divertimento collocano sassi sui binari per il gusto di vederli schizzare al passaggio dei treni. Almeno questo è il motivo emerso nei casi in cui i ragazzini sono stati fermati e hanno confessato. Ovviamente non sono i minori a pagare, in questi casi, sono i loro genitori, responsabili delle azioni dei figli, chiamati a pagare multe salate.