Sangue sull'asfalto, arriva la Scientifica ma le videocamere svelano il giallo a Porto Sant'Elpidio

PORTO SANT'ELPIDIO - Grumi di sangue sulla Statale adriatica in zona nord, scattata l’allerta, si sono scomodati gli agenti della Squadra mobile, volanti di Polizia, la Scientifica, tutti al lavoro per stabilire il perché di quelle tracce ematiche sull’asfalto. Qualcuno parlava di una lite violenta la sera prima ma non era niente di tutto questo.

Sangue sull'asfalto, arriva la Scientifica: le videocamere svelano il giallo

Semplicemente un uomo, venerdì sera, è uscito da un locale intorno alle 22.45, si è accovacciato sulla strada per espletare i propri bisogni fisiologici. Prima di andarsene ha lasciato all'abbandono anche le mutande, insieme al resto. Tutto è stato immortalato dalle telecamere di videosorveglianza della zona, scrupolosamente ispezionate dagli agenti. Resta da capire il perché del sangue.