PORTO SANT’ELPIDIO - In città il problema viabilità sarà risolto nella parte nord, al confine con Civitanova, dalla rotatoria da realizzare a Fonte di Mare. I lavori sono cominciati, il progetto prevede una rotatoria sperimentale sulla Statale per una spesa di 100mila euro, un fondo stanziato dalla precedente legislatura. Si tratta di un intervento assolutamente necessario, considerato il flusso di traffico costante e gli incolonnamenti sia in direzione nord che in direzione sud alle ore di punta, in particolare tra le 18 e le 20.

I numeri



Il progetto definitivo era stato approvato ad aprile, si tratta di una rotatoria del diametro di 36 metri lineari con un’isola centrale del diametro di 9 metri lineari e una zona pavimentata carrabile di 2 metri lineari. L’inizio dei lavori era previsto per la metà di settembre ma i tempi si sono allungati. Si tratta di intervenire su più fronti: occorre intanto demolire le aiuole spartitraffico all’imbocco della strada provinciale a Fonte di Mare, quindi occorre sistemare e asfaltare le aree delle aiuole rimosse, poi si procede con i manufatti veri e propri e nuove aiuole spartitraffico in polietilene e gomma, quindi facilmente rimovibili. Poi sarà la volta della segnaletica orizzontale con vernice gialla pigmentata e catarifrangenti a terra. Infine si dovrà adeguare l’impianto di illuminazione. Tutti questi lavori serviranno a far ridurre la velocità degli autoveicoli, di conseguenza si dovrebbero ridurre gli incidenti, e sarà agevolato il traffico al confine tra le due province di Fermo e Macerata.



I nodi



Purtroppo il problema della viabilità nella zona, importantissima perché è l’ingresso alla città da nord, ossia dalla superstrada che collega all’Umbria. C’è una situazione in stallo per via dello stop dei lavori alla Ligmar. Ma c’è anche il progetto della strada che dal casello di Civitanova collegherà a Bivio Cascinare e quindi anche la zona industriale nord di Porto Sant’Elpidio. Una bretella dell’A14 tra Porto Sant’Elpidio, Sant’Elpidio a Mare e Civitanova considerata un’opera fondamentale, ma il progetto è d migliorare.

C’era stato un incontro a metà settembre allo scopo e i sindaci dei tre Comuni si erano messi d’accordo ma ci sono ancora questioni irrisolte, un’opera imponente questa che dovrebbe contribuire allo sviluppo della zona, tra l’area industriale, il centro commerciale, il cinema e a est due importanti campeggi oltre a tutta un’area in viale Europa che dovrebbe svilupparsi e sta registrando un certo fermento dacché se ne stanno interessando imprenditori del settore ricettivo.

Per ora, comunque, si guarda alla rotatoria che, causa dei lavori, ha anche sbarrato l’accesso delle auto verso Cascinare e Casette d’Ete. Occorre quindi utilizzare le strade alternative o passando per Castellano o per zona Fratte. Negli anni scorsi il bivio, che da una parte va a Cascinare e dall’altra al lungomare Europa, era stato sistemato con una nuova segnaletica e il traffico canalizzato, ma di sicuro la futura rotatoria garantirà un transito più scorrevole e soprattutto maggiore sicurezza per automobilisti e ciclisti.