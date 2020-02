Rapina in moto al rappresentante di gioielli: condannati i due banditi

PORTO SANT'ELPIDIO - Sono stati condannati, rispettivamente, a tre anni e due mesi e a due anni con pena sospesa M.M. e V.P. che il 26 febbraio 2019 a Porto Sant’Elpidio avevano rapinato un rappresentante di gioielli, ferendolo e rubando preziosi per circa 11mila euro. L’udienza si è tenuta ieri mattina davanti al giudice Cesare Marziali. Erano circa le 11.30 quando il 113 ha ricevuto la segnalazione di una rapina in via Trentino. La vittima, L.R., aveva raccontato che due malviventi si erano appropriati di un borsello contenente gioielli, custodito nel bagaglio della sua auto.

Le immagini delle telecamere nella zona sono state esaminate dal personale di Polizia giudiziaria della Squadra mobile e della Polizia scientifica di Fermo. L’analisi dei fotogrammi che avevano parzialmente registrato i transiti, il momento della rapina e la conseguente fuga, hanno chiarito la fisionomia e l’abbigliamento dei rapinatori, consentendo alle forze dell’ordine di riconoscere anche il mezzo usato per la fuga, una moto Suzuki di colore nero opaco, e lo zaino di colore scuro sulle spalle del conducente.

