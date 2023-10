PORTO SANT’ELPIDIO - Code, cantiere aperto e disagi. E’ caos viabilità al ritorno dei bambini in classe a Cretarola, dopo i lavori alla scuola Mercantini. Non si allenta l’ondata di polemiche su questi lavori perché non è facile spostare i bambini e superare il disagio. E in quella che è stata sempre una viabilità difficile, il ritorno in classe ieri è stato traumatico per tanti mamme e papà.

L’ex sindaco Nazareno Franchellucci, capogruppo Pd in consiglio, torna all’attacco dell’amministrazione. «Come era più che ampiamente prevedibile questa mattina (ieri, ndr) è stato il caos alla Mercantini, auto incolonnate in maniera pericolosa su Via De Amicis e Via Garda all’incrocio – dice Franchellucci - non poteva essere diversamente dato che il parcheggio ovest della scuola, polmone primario per un plesso scolastico già deficitario di viabilità e parcheggi, è ancora per larga parte occupato dall’area recintata per i lavori». Ai genitori era stato detto che dal 16 ottobre sarebbe stato tutto liberato ma così non è stato e l’ex sindaco è critico anche sul verde: «A proposito di cambio di passo - dice Franchellucci - le piante del parcheggio sono talmente basse che le macchine sono costrette a passare in mezzo ai rami e alle foglie».

Le lamentele

Alcuni genitori si sono lamentati, alcune rimostranze sono giunte direttamente alle orecchie dell’assessore alle Politiche scolastiche Elisa Torresi. Il traffico in quella zona è un problema di vecchia data e adesso si aggiunge il cantiere che complica tutto. L’amministrazione si sta attivando per trovare soluzioni, fanno sapere in Comune. Franchellucci dice che ieri mattina c’erano alcuni esponenti dell’amministrazione nel parcheggio ma «sono rimasti fino a qualche minuto prima delle 8 – evidenzia –: peccato perché il caos viabilità è scoppiato dalle 8 in poi. E parliamo solo del momento dell’ingresso a scuola, dove i bambini arrivano in maniera scaglionata. Immagino cosa può accadere all’uscita!». Una questione, quella dei lavori al plesso «non gestita per niente bene – evidenzia Franchellucci –: mi auguro che l’amministrazione prenda provvedimenti urgenti, in termini di viabilità e di ingombro del cantiere, per permettere ai bambini e ai genitori di arrivare e uscire da scuola in piena sicurezza».

I cantieri

Il problema dei cantieri, dei parcheggi e delle scuole si trascinano dal ritorno a scuola dopo le vacanze estive. Nei primi giorni di settembre, in seguito alle riunioni in Comune con sindaco, assessori e dirigente scolastica dell’Isc 2, si comunicava l’adeguamento sismico e sono state spostate alcune classi e ieri il ritorno alla normalità non è stata una bella partenza. «Ma si tratta - replica il sindaco Massimiliano Ciarpella - di disagi temporanei, che andranno a migliorare sensibilmente nei prossimi giorni, dato che con l’evoluzione dei lavori alla Mercantini, gli spazi dedicati alla sosta saranno liberati nelle prossime settimane dalla ditta. Abbiamo previsto un’intensificazione della presenza degli agenti di polizia locale, per facilitare lo scorrimento del traffico nella zona. In prospettiva, intendiamo avviare uno studio di fattibilità per individuare non solo soluzioni che migliorino l’attraversamento pedonale verso la scuola, ma anche soluzioni strutturali per la viabilità del quartiere e in particolare per l’accesso e deflusso dalla Mercantini».