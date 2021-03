Furti e danni nei negozi, la polizia smaschera subito il ladro: è stato tradito dal suo abbigliamento

PORTO SANT'ELPIDIO - Ladro seriale a Porto Sant’Elpidio, rintracciato e denunciato dalla polizia. Tutto in una notte. Aveva colpito in sei attività, due tabaccherie e un negozio di generi alimentari della statale dalla stazione verso sud, un supermercato al quartiere San Filippo tra via Della Pace e via Caserta, una farmacia comunale alla Faleriense, tra via Savona e via Marina, una terza tabaccheria in via Faleria. Tutto tra le 4 e le 6 di notte, come abbiamo riferito ieri, tra martedì e mercoledì.

Aveva rubato poco dalle casse ma i danni, tra vetrate spaccate e distributori automatici rotti, ammontano a 10mila euro. Una guardia giurata aveva visto e segnalato al 113 per l’effrazione al supermercato Conad. Gli agenti della Volante, arrivati sul posto, avevano visionato le immagini della videosorveglianza. Il ladro non era identificabile, aveva la faccia coperta da cappuccio, cappellino e mascherina. Con una spranga di ferro era riuscito a entrare, con attrezzi da scasso aveva forzato le casse e preso banconote di piccolo taglio e monete, oltre a caramelle e barrette di cioccolata prima di darsi alla fuga.

I poliziotti avevano memorizzato l’abbigliamento che indossava, nel frattempo la centrale riceveva altre segnalazioni. Nel negozio di generi alimentari aveva sfondato la vetrina e rubato gli spiccioli e la frutta. Aveva danneggiato il distributore automatico di sigarette alla tabaccheria di David Simoni poco distante e, poco più a nord, un altro macchinario identico alla tabaccheria di Paolo Fedeli. Ancora un colpo alla farmacia di via Marina ed era stato lì che una donna si era svegliata per il rumore e aveva visto il ladro allontanarsi. Questi particolari sono stati fondamentali alle indagini. Ultimo raid alla tabaccheria Laura di via Faleria ma il ladro a quel punto aveva i minuti contati.

La Volante gli era alle calcagna e prima dell’alba è stato fermato e perquisito. Ventenne, due grossi cacciaviti e un paio di forbici addosso, li aveva usati per forzare i negozi e aveva ancora i dolciumi rubati e alcune confezioni di gel intimo preso in farmacia. In Questura è stato fotosegnalato e si è capito che aveva parecchi precedenti per reati contro la persona e contro il patrimonio, oltre che per spaccio. Torchiato per ore ha ceduto, ha ammesso le responsabilità per la notte di follia. È stato denunciato per furto aggravato continuato e porto di arnesi da scasso. Ieri i commercianti hanno sporto denuncia in Questura e dai carabinieri e la Volante in via Milano ha recuperato la cassa sottratta alla farmacia.

Il bottino a conti fatti era di 70 euro, più prodotti alimentari e farmaceutici. Sarà ricordato per il mazzo di mimose che teneva in una mano mentre con l’altra colpiva vetrate e macchinari. Il commercio, tra pandemia, crisi e delinquenti non ne può più. Il tabaccaio Simoni confida: «Polizia e carabinieri passano ma il territorio è vasto, ci sono troppi irregolari in giro e sanno che, dopo un reato, basta un avvocato per uscire subito di galera. Senza certezza della pena le leggi non si rispettano».

