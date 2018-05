Rossano,46 anni, dipendente Fendi ucciso mentre fa jogging Grave anche un 27enne

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

PORTO SANT'ELPIDIO - Muore in strada mentre fa jogging, falciato da un’auto impazzita. Chi lo investe viene trasportato d’urgenza a Torrette in eliambulanza con il codice rosso. Preoccupano le sue condizioni, è gravemente ferito. E’ lache si consuma quasi a giornata finita.Poco dopo le ore 18, al confine tra Porto Sant’Elpidio e Sant’Elpidio a Mare, in via Elpidiense, l’impatto finito in tragedia. Un giovane di 27 anni, F.A. di Morrovalle, a bordo di una Citroen C3 percorre la strada verso la costa. Per motivi in corso di accertamento l’automobilista perde il controllo dell’auto, finisce fuori strada e travolge Rossano Conti, 46 anni, residente alla Corva insieme ai genitori, dipendente della Fendi, che si trova in quel momento maledetto a passare nel posto sbagliato.