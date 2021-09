Un boato e poi le fiamme: Mini distrutta da un incendio, danneggiata l'auto a fianco

PORTO SANT'ELPIDIO - Un boato e fiamme nella notte in piazza Garibaldi, esplode una Mini Cooper e il rogo si espande in velocità, fino a intaccare un Fiat Doblò parcheggiato lì vicino. Le fiamme anneriscono anche la facciata del supermercato tra via IV Novembre e via Roma. Intervengono i Vigili del fuoco di Fermo alle 5.45 in punto. Non ci sono feriti e la squadra al lavoro per spegnere l’incendio e ripristinare le condizioni di sicurezza nel giorno di mercato settimanale in centro torna alla base con un verbale in cui è scritto che si è trattato probabilmente di un cortocircuito. Ma tutte le ipotesi rimangono aperte, anche il dolo.

