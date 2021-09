Disperato per la morte del figlio si toglie la vita con un colpo di fucile

VALLEFOGLIA - L’ha fatta finita con un colpo di fucile. Quello che per tante volte aveva utilizzato per andare a caccia. Un uomo di 80 anni, pioniere nella gestione del primo supermercato aperto a Montecchio, residente a Cappone di Vallefoglia, è morto così.

Allertato anche il 118 e successivamente l’elisoccorso da Torrette: non è servito a nulla, Icaro è tornato ad Ancona in codice nero, quello che corrisponde ad un decesso. Il tragico fatto è avvenuto ieri pomeriggio. L’uomo, separato, viveva da solo. Da quanto appreso il dramma si è consumato per il dolore mai superato, causato dalla morte del figlio avvenuta un paio di anni fa.

