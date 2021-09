Travolta da un'auto sulla Statale: gravissima una ciclista 51enne

PORTO POTENZA - Brutto incidente questa mattina a Porto Potenza: una donna di 51 anni portata in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette in condizioni gravissime.

Lo schianto è avvenuto intorno alle 7,30 sulla Statale 16 Adriatica, dove la donna, che viaggiava in bicicletta, è stata travolta, per cause ancora al vaglio della Polizia stradale, da un'auto condotta da un 46enne del posto. I soccorritori si sono immediatamente accorti delle condizioni della donna e hanno allertato l'eliambulanza.

Ultimo aggiornamento: 11:38

