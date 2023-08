PORTO SANT’ELPIDIO - Manca la guardia medica a Porto Sant’Elpidio, il servizio promesso tutti i giorni dal 22 luglio al 20 agosto non c’era il 14 agosto. Diverse persone hanno avuto problemi seri, c’era solo un medico a Sant’Elpidio a Mare il giorno di Ferragosto e doveva coprire Sant’Elpidio, Porto Sant’Elpidio, Monte Urano e Montegranaro.



L’appello



Si fa sentire il presidente delle Farmacie comunali Giovanni Galeota: «Sarà necessario un chiarimento con l’Ast – spiega –: è necessario un incontro per rappresentare le necessità della città con l’obiettivo di ripristinare la guardia medica a Porto Sant’Elpidio». Il servizio sarebbe stato potenziato con una decisione presa proprio di recente, ma evidentemente la coperta è ancora troppo corta per una località costiera che d’estate raddoppia il numero di residenti con i turisti in arrivo. Da tempo se ne parla e qualcosa si è mosso ma la strada è ancora lunga per arrivare alla soluzione ideale. A luglio l’Ast di Fermo aveva avviato il potenziamento della guardia medica turistica assicurando un servizio gratuito tutti i giorni dal 22 luglio al 20 agosto dalle 9 alle 13 a Porto Sant’Elpidio alla Croce Verde in via del Palo e dalle 15 alle 19 a Porto San Giorgio in via Leonardo da Vinci. Questo sulla carta, a Ferragosto questo servizio non c’era. Comunque, in aggiunta, ci sono le prestazioni a pagamento, in ambulatorio a 20 euro l’una e visite domiciliari a 35 euro. Ma chi si è trovato in difficoltà a Ferragosto, e ha telefonato al 112 per chiedere informazioni, riferisce che non gli è stato minimamente accennata la possibilità di ricevere una visita domiciliare a pagamento. Dunque si può mettere in dubbio la validità delle informazioni. C’è anche la nuova App della Croce Verde per informare sui numeri di emergenza, orari delle farmacie, medici di base e pediatri, posizioni dei defibrillatori ma resta il fatto che «un territorio vasto, che vuol dirsi località turistica, deve essere coperto – dice ancora Galeota –: è un centro con diversi e importanti villaggi turistici, bisogna tenerne conto».



Il Murri



Per Galeota «alleggerire il pronto soccorso del Murri deve essere un obiettivo. Non si può inflazionarlo per cure, anche semplici iniezioni che potrebbero facilmente trovare ristoro con una più organizzata e rimpolpata guardia medica». La questione è pressante, tanto più che a porla è il presidente delle Farmacie. E’ questione di risorse e di organizzazione della macchina sanitaria che a Ferragosto sconta il problema della carenza di personale, perché anche i medici vanno in vacanza.