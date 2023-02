PORTO SANT’ELPIDIO Gianvittorio Galeota in campo per le prossime amministrative con una lista civica in sostegno di Massimiliano Ciarpella. Continua a rinforzarsi il polo civico di Ciarpella, con nuove adesioni, mentre si svuota Forza Italia a Porto Sant’Elpidio, che continua inesorabilmente a perdere pezzi. Anche Galeota, noto avvocato elpidiense ed ex presidente della Pro loco esce da Forza Italia e si presenta con una lista civica in corsa per le amministrative di maggio. La notizia circolava da un po’ di tempo e nelle ultime settimane è maturata con la scelta di non far più parte degli azzurri.



La scelta di campo



«In vista delle prossime consultazioni amministrative comunico la mia decisione di scendere in campo con l’aggregazione civica a sostegno delle forze del centrodestra anche in un’ottica futura – scrive l’avvocato – fermo restando l’appartenenza al partito politico per il quale mi sono impegnato a dare un personale contributo in adesione ai valori liberali e centristi da cui ho tratto il mio impegno civico e politico, ritengo, però, fondamentale proporre un nuovo modo di fare politica, libero da condizionamenti e ancoraggi del passato nonché da logiche corporative che non hanno riscontro nella nostra città e che sono lontane da un’idea condivisa e partecipata della gestione della cosa pubblica».



Forza Italia perde i pezzi



Forza Italia a Porto Sant’Elpidio continua a perdere pezzi, dopo l’ex capogruppo Enzo Farina e l’ex coordinatore comunale Fausto Mangiaterra anche un altro pezzo da novanta tra i forzisti se ne va, un uomo che era molto vicino alla consigliera regionale Jessica Marcozzi e che, seppure non in prima linea, è stato sempre molto attivo in politica. «L’importanza di incarnare un nuovo corso della politica passa per la non più rinviabile necessità di garantire un rinnovamento del governo cittadino – continua Galeota – la necessità di avviare questo nuovo corso mi ha spinto, insieme ad altri esponenti della mia stessa area, a condividere il percorso civico moderato intrapreso nella Provincia di Fermo dal movimento “Porto Sant’Elpidio si Muove” a sostegno del progetto civico lanciato da Massimiliano Ciarpella».



Spazio ai centristi



La civica di Galeota è di ispirazione centrista e «dimostra un specifico valore aggiunto – spiega l’avvocato – poiché è perfettamente integrata e radicata sullo scenario politico locale e già rappresentata in Fermo, Porto San Giorgio e Petritoli, quindi è in grado di creare sinergie anche con realtà limitrofe. Collaborazioni necessarie per un coordinato sviluppo socio economico del territorio». In questo particolare contesto locale «Massimiliano sta cercando di costruire una coalizione allargata, plurale e a forte trazione civica, in grado di affrontare con un nuovo approccio amministrativo le importanti questioni della città – spiega l’avvocato – Massimiliano è riuscito a catalizzare intorno a sé donne e uomini di diversa estrazione, liste civiche e partiti politici che hanno deciso di mettere Porto Sant’Elpidio prima di tutto, dimostrando doti di equilibrio per fungere da collante fra tutte le varie anime della costruenda coalizione».



Gli scenari



Cominciano a delinearsi le coalizioni in corsa per le prossime amministrative e con la discesa in campo di Galeota, la formazione di centrodestra con Fratelli d’Italia, Azione, Udc e i civici di Massimiliano Ciarpella acquista peso. L’asse si sposta sul civismo e potrebbe essere Ciarpella il candidato sindaco. Sull’altro versante c’è Paolo Petrini, alla guida del centrosinistra dove stavolta il l Pd sembra in difficoltà con Marco Traini che ha scelto di abbandonare la maggioranza e Milena Sebastiani che deve decidere se candidarsi no mentre l’assessore Vitaliano Romitelli sa di poter contare su Sergio Ciarrocca, neo assessore ai lavori pubblici. Poi ci sono i civici di Alessandro Felicioni e un altro raggruppamento formato da Forza Italia, di cui però resta poco, Lega e Laboratorio Civico.

Sonia Amaolo