PORTO SANT'ELPIDIO - Porto Sant’Elpidio piange la scomparsa di Giovanni Zampaloni, meglio conosciuto per tutti come “Ciui”. È spirato all’ospedale di Fermo ieri mattina, dove da un paio di giorni era ricoverato per dei problemi respiratori con i quali stava combattendo negli ultimi anni.

Classe 1945, Zampaloni è conosciutissimo nel mondo del calcio, in quanto è stato uno di quelli che ha dato lustro alla città, avendo varcato anche i confini regionali da calciatore negli anni 60, quando a 16 anni ha muovere i primi passi nell’allora San Crispino, ma è stato anche un simbolo della Civitanovese per poi andare a giocare ad Andria. Era un talentuoso, veloce dal dribbling facile e con un fiuto del gol come pochi. Appese le scarpette al chiodo, Zampaloni ha poi iniziato una proficua carriera da allenatore e non c’è squadra nel circondario che non abbia preso per mano partendo da Montegiorgio, Cascinare, Capodarco, Potenza Picena, Campofilone, Montappone, Corridonia, Porto Potenza, Falcor, Futura 96, Carassai, per chiudere con l’Osimo Stazione nell’avventura portata avanti insieme ad Angelo Castronaro, uno dei suoi allievi prediletti.

L’avventura più grande nel suo Porto Sant’Elpidio nelle stagioni dell’Interregionale a metà degli anni 80. Ovunque è stato ha lasciato dei buoni ricordi e tanti amici. Gli ultimi anni li ha vissuti da spettatore sia al Ferranti che negli altri campi, sempre per far visita alle vecchie conoscenze. Solo qualche giorno prima era al campo a riprendere il nipote dagli allenamenti.

Ieri in tanti gli hanno fatto visita alla Casa Funeraria del cimitero, tra questi tanti sui ragazzi. Il Porto Sant’Elpidio l’ha salutato con un post su Facebook dicendo che «mancheranno i tuoi consigli», oltre all’annuncio al Ferranti fatto prima della gara di ieri pomeriggio. Lascia la moglie Lina e le figlie Iglesia e Federica. Il funerale domani mattina alle 9.30 presso la chiesa Santissima Annunziata.