SENIGALLIA Il mondo della scuola in lutto per la scomparsa delle maestra Carla Cesarini. Aveva 65 anni, compiuti lo scorso 1° settembre. Ha lavorato per tanti anni alla scuola primaria Pascoli in centro storico, insegnando ad intere generazioni di senigalliesi. Non solo le materie che si imparano a scuola ma a diventare uomini e donne educati e rispettosi del prossimo. Ci teneva molto che i suoi alunni diventassero bravi adulti in futuro e nessuno l’ha mai delusa.

«Ciao maestra Carla, grazie di cuore – il ricordo di una madre affidati alla sua pagina Facebook -. Se i nostri figli sono cresciuti perbene è anche grazie a te. Sorridici sempre, ovunque tu sia». Da alcuni anni si era ammalata e aveva dovuto lasciare la sua classe in terza elementare, per grande dolore dei suoi alunni e dei genitori, che l’adoravano. Purtroppo, nonostante abbia lottato con tanta forza, non ce l’ha fatta. «Ciao Carlina, ho iniziato il mio percorso lavorativo in tua compagnia – ricorda il cuoco della scuola Pascoli -, è stato un privilegio esserci e vivere la quotidianità lavorativa con te e con le altre insegnanti, rimane in me un ottimo ricordo, grazie». I funerali si sono svolti presso la chiesa del Portone, dove tanti colleghi, genitori ed ex alunni si sono ritrovati per darle l’ultimo saluto.