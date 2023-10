Macerata piange la morte di Mauro Marzi: l'impiegato Unimc con la passione del volley e della Lube si è spento a 65 anni

MACERATA - Una città in lutto per la morte di Mauro Marzi, maceratese di 65 anni, impiegato di Unimc. Si è spento il suo sorriso, ma restano accesi i ricordi di migliaia di maceratesi.

Il ricordo di Marzi

Migliaia di maceratesi che hanno percorso un tratto di strada con lui, dal bar di famiglia in corso Cairoli (ora Ottica Pietroni), alla politica, al lavoro, ai campi di volley (coach e dirigente in giro per la provincia, Cus Macerata, Helvia Recina Volley, Pallavolo Macerata ex polisportiva Montalbano per arrivare a fare per due volte l’assistente della Lube in A1 prima con Di Pinto e poi con Brandi).