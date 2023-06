Porto Sant'Elpidio, furiosa rissa tra bande e spuntano coltelli: si segue la pista dello spaccio

PORTO SANT’ELPIDIO - Lite tra albanesi e marocchini oggi pomeriggio (28 giugno) in via Salsomaggiore a Porto Sant'Elpidio, si sono rincorsi in via Faleria ed è spuntato un coltello, con uno dei protagonisti ferito. Due pattuglie di polizia hanno chiuso la strada, è intervenuta anche la Croce Verde, tutto sarebbe nato per motivi legati allo spaccio.

La rissa

Sarebbero due gruppi in lotta che si contendono il mercato, la rissa è scoppiata oggi intorno alle 19. Gli agenti di polizia hanno piantonato a lungo tutta la zona. Un’area monitorata giorno e notte da questura, carabinieri e guardia di finanza. Si sarebbe trattato di un regolamento di conti per un mancato pagamento.