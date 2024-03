FANO «Ho visto sangue e coltelli». La vigilia di Pasqua resterà impressa nella memoria dei residenti tra piazza Avveduti, piazza Costa e via Arco d’Augusto, dove ieri intorno alle 15-15.30 un ventiseienne di origine tunisina è stato ferito da una coltellata di striscio al capo, dopo essere stato gettato a terra e colpito da una gragnuola di colpi al viso. Identificato il quasi coetaneo, ventiduenne di natali egiziani, sospettato di avere compiuto l’aggressione.



L’intervento del 118

Nella prima serata di ieri nessun provvedimento era stato disposto nei suoi confronti, ma in vista c’era la denuncia all’autorità giudiziaria. Il pomeriggio della vigilia di Pasqua è stato scosso dalle sirene dell’ambulanza, che accorreva per soccorrere il ferito, e delle pattuglie (carabinieri, polizia locale, guardia di finanza, Stradale) che invece erano impegnate nell’inseguimento a tutta velocità di una vettura su cui viaggiavano due giovani. Attraversati alcuni quartieri, prima che il veicolo fosse bloccato sulla statale Adriatica alla rotatoria del Borgo Cavour.

Il video

Entrambi gli occupanti sono stati sottoposti ad accertamenti successivi, per verificare un eventuale coinvolgimento nell’episodio, ma gli inquirenti starebbero ormai concentrando le indagini sul ventiduenne di origini egiziane. Risulta inoltre che i due gruppi di extracomunitari affrontatisi ieri in pieno centro storico a Fano, egiziani da una parte e tunisini dall’altra, covassero qualche dissapore già dalla sera precedente. Lo screzio sarebbe nato in un noto locale a Sassonia.



La rissa sarebbe quindi scaturita da un appuntamento per regolare i conti? Dalle immagini della video-sorveglianza pubblica sembrerebbe che si sia trattato di un’azione repentina, quasi un fulmine a ciel sereno, mentre tutto intorno era già in essere un principio di struscio pre-festivo: singole persone e piccole comitive che passeggiavano in tutta tranquillità. Nelle riprese si vedono due gruppi di tre giovani ciascuno, che si incrociano tra piazza Costa, la piazza del pesce, e via Arco d’Augusto: un paio di ragazzi si fronteggiano, sembrano discutere, ma all’improvviso uno afferra l’altro alle gambe, lo solleva, lo rovescia sul selciato e comincia a tempestarlo di pugni. Sassi che volano senza colpire, forse per difendere il ventiseienne a terra, e in quella fase burrascosa sarebbe stato inflitto il fendente di striscio alla testa.

Nello stesso momento si trovava in centro storico una pattuglia della polizia locale, impegnata in controlli alle attività commerciali, che ha visto la rissa e ha dato subito l’allarme, chiedendo rinforzi. Sono iniziate quindi le ricerche, che hanno come protagonista il sistema pubblico di video-sorveglianza: tiene sotto controllo l’intera zona fino all’arco d’Augusto. Coordinati dalla comandante Anna Rita Montagna, gli agenti della polizia locale hanno continuato a comunicare alle pattuglie su strada gli spostamenti dell’automobile da fermare (la targa era già stata segnalata) e il rendez-vous è avvenuto al Borgo, dove la vettura è stata bloccata per gli accertamenti.



Ancora sangue



Sembra che i due gruppi abbiano provato a rincorrersi per qualche tempo. Un’altra aggressione in centro storico a Fano, un altro episodio violento che riporta alla memoria casi analoghi, già motivo di forte preoccupazione per i residenti e per la comunità locale nel suo complesso. Le urla, i colpi, la paura, le persone spaventate che si allontanano per non essere coinvolte nella colluttazione. Hanno effettuato le prime indagini i carabinieri della compagnia fanese e gli agenti della polizia locale.