Porto Sant'Elpidio, un boato, il crollo e la voragine: scompare la strada sopra ​il Fosso dell'Albero interrato. Per fortuna non stava passando nessuno

PORTO SANT’ELPIDIO - Allarme questa mattina per il crollo della copertura del Fosso dell’Albero che si trova vicino alla foce, fra via Mameli e il lungomare. I residenti hanno sentito un forte boato, poi il crollo. Per fortuna al momento non c’era nessuno. La copertura viene utilizzata come passaggio pedonale. Sul posto la polizia locale e gli amministratori fra cui il vicesindaco Andrea Balestrieri. Da verificare i motivi del crollo. La zona per ora è stata messa in sicurezza.