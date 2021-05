Addio a Paolo Fratini, tutta la vita con lo sport nel cuore. Basket e ciclismo segnati dal lutto

PORTO SANT'ELPIDIO - Se ne è andato in punta di piedi con la dignità che lo ha sempre contraddistinto. Ieri è morto all’età di 82 anni Paolo Fratini che ha dedicato una vita allo sport soprattutto al basket e al ciclismo. Con la palla a spicchi è stato un giocatore del San Crispino Basket Porto Sant’Elpidio negli anni Cinquanta: erano gli albori della palla a cesto, quando le gare si giocavano all’aperto e di domenica mattina. Ha continuato a seguire la pallacanestro fino a quando a potuto.

Per quanto riguarda il ciclismo, è stato consigliere federale della Federazione ciclistica, presidente della sezione Cicloturismo e organizzatore, insieme a Gaetano Gazzoli (con lui nella foto) del Gran Premio Capodarco-Comunità di Capodarco che, grazie alla sua opera, è cresciuto tantissimo nel tempo. Un evento che ha assunto ormai da anni una dimensione internazionale. Fratini ha avuto anche incarichi in seno al Coni. In pratica è stato un ambasciatore dello sport nel mondo dove si è creato tantissime amicizie in Tunisia, Etiopia, Messico, Australia, Ungheria e in altri paesi del mondo.

Fino a quando ha potuto, ha inforcato la sua bicicletta per effettuare delle passeggiate, era però più il tempo trascorso a parlare con gli amici che quello delle pedalate. Era una persona umile, ma tanto colta: se c’era qualcuno che aveva un problema da risolvere, ricordano gli amici, era sempre il primo pronto a dare una mano. I funerali si terranno oggi alle ore 16.30 presso nella chiesa SS.Annunziata in centro a Porto Sant’Elpidio.

