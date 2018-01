Grande festa per nonno Oreste che taglia il traguardo dei 100 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SANT'ELPIDIO - Oreste Segala spegne cento candeline insieme al sindaco. Il 2017 si era concluso con la centenaria Irma Maria Ilari e il nuovo anno inizia con un nonno che entra a far parte della schiera dei centenari elpidiensi: si tratta di Oreste Segala che venerdì scorso ha compiuto cento anni. Oreste è nato il 12 gennaio 1918 ed è un simpatico e arzillo nonno che ancora frequenta il centro sociale di via Pesaro alla Faleriense, dove sabato gli amici, gli associati e i parenti hanno organizzato per lui una bella festa di compleanno. Festa cui ha preso parte anche l’assessore Monica Leoni, in rappresentanza dell’amministrazione comunale. «Si tratta di un traguardo importante quello raggiunto dal nonno elpidiense – dice l’assessore Monica Leoni – Porto Sant’Elpidio vanta numerosi centenari, tra cui anche la nonna più anziana delle Marche: Luisa Romano che quest’anno, il primo maggio, compirà ben 110 anni». La famiglia di Oreste e gli amici ci tengono a sottolineare il carattere gioviale dell’uomo nato nell’anno che ha segnato la fine della Prima Guerra Mondiale. Un anno che è entrato nel dna di Oreste, regalandogli una corazza robusta e uno spirito forte che lo ha portato non solo a raggiungere un ambito traguardo, ma ad arrivarci nel migliore dei modi.