Trovato morto ai piedi del letto un uomo di 54 anni. Stroncato da un malore improvviso

ROCCAFLUVIONE - È stato trovato riverso a terra privo di vita accanto al proprio letto. Quando i sanitari del 118, grazie all’intervento dei vigili del fuoco, sono rientrati all’interno dell’abitazione di Agelli, una frazione di Roccafluvione, per Claudio Leoni non c’era più nulla da fare.

A stroncare il cinquantaquattrenne sarebbe stato un improvviso malore. Da qualche giorno la madre era stata ricoverata in ospedale e, pertanto, Claudio viveva da solo, tanto che i suoi familiari si recavano quotidianamente da lui. Sono stati proprio loro, ieri mattina verso l’ora di pranzo a lanciare l’allarme preoccupati dal fatto che il cinquantaquattrenne non rispondesse. Non riuscendo ad entrare all’interno dell’abitazione, è stato richiesto l’intervento dei vigili del fuoco che sono riusciti ad aprire il portoncino d’ingresso e a far entrare i sanitari. Ma una volta all’interno, l’amara scoperta. I funerali di Claudio Leoni si terranno oggi alle 14 a Roccafluvione.



