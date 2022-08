Sbranato dai leoni nella gabbia dello zoo. La polizia: «Forse voleva rubare cuccioli». Un uomo di circa 30 anni è entrato nella gabbia dei leoni, scavalcando le barriere di sicurezza, ed è stato aggredito e sbranato da uno degli animali. È avvenuto nello zoo di Accra, in Ghana. Il personale del parco ha recuperato il corpo e sul caso indaga la polizia che sta cercando di capire perchè l'uomo si fosse introdotto all'interno del recinto.

Entra nella gabbia dei leoni allo zoo, l'ipotesi del furto

Tra le piste al vaglio degli investigatori c'è anche quella di un possibile furto di cuccioli, anche se le indagini sono ancora in corso. All'interno del recinto dei leoni si trovavano infatti un leone, una leonessa e i suoi due piccoli. La polizia sta cercando di capire come abbia fatto l'uomo a introdursi nel recinto superando le barriere di sicurezza.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti «L'intruso è stato aggredito e ferito da uno dei leoni, all'interno della recinzione interna del recinto», hanno affermato i funzionari della Commissione forestale, l'agenzia statale responsabile della fauna selvatica in Ghana.

Successivamente il personale dello zoo ha trovato il corpo dell'uomo e si è occupato degli animali in modo che gli agenti potessero recuperarlo. La Commissione forestale ha sottolineato che lo zoo, aperto dal 1966, è sicuro e che nessun animale è scappato dai recinti.

In Svezia un uomo è stato ucciso da un'antiolpe

Domenica 28 agosto in Svezia un dipendente del parco faunistico Oland Animal and Entertainment Park è stato incornato a morte da una grossa antilope. A giugno José de Jesús, 23 anni, è stato morso alla mano destra dalla tigre del Bengala in gabbia a Perribán, Michoacán, in Messico.