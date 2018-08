I vigili urbani sequestrano un camion pieno di merce contraffatta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SANT'ELPIDIO - Sequestrato un camion di merce a un venditore abusivo senegalese sul lungomare, in prossimità dello chalet Skipper. Confiscati prodotti per un valore di circa diecimila euro. Praticamente un camion di merce illegale. Prodotti che sarebbero finiti per ingrossare le fila del mercato illecito. Tutto è ora negli uffici della polizia municipale. E’ il decimo venditore abusivo in otto giorni che viene multato e torna a casa a mani asciutte.