PORTO SANT'ELPIDIO - Aggredito e preso a calci in pieno centro, nel parco dietro al Comune. E’ successo mercoledì sera alle 21, ed esplode la polemica. In effetti, nonostante l’impegno delle forze dell’ordine, il Centro la sera diventa invivibile, in particolare piazza Garibaldi, le vie che costeggiano la ferrovia, vicoli come via dei Mille e parchi come quello di Villa Bernetti. Oltre allo spaccio h24, risse e borseggi, schiamazzi notturni di ubriachi e aggressioni tra bande rendono la zona invivibile. E’ un problema che si è ingigantito negli ultimi mesi, nonostante la presenza costante di Polizia e Carabinieri.

L’ultimo fatto, l’uomo preso a calci da un ragazzo nei giardini dietro al Comune, è la goccia che fa traboccare il vaso. La vittima per prima lancia l’allarme sui social: «Ieri sera - scriveva ieri - sono stato aggredito nel parco sotto casa. L’aggressore è uno che mi ha preso a calci sotto l’indifferenza di due presenti. Ho ovviamente chiamato le forze dell’ordine e oggi andrò a sporgere denuncia». Dal fronte dell’opposizione il capogruppo del Laboratorio Civico Arancio Pierpaolo Lattanzi posta online un video per denunciare «l’ennesima serata di tranquilla follia in centro. Uscendo di casa sappiamo che usciamo ma non sappiamo se ritorniamo. Amministratori: benissimo la notte più rosa e le feste, già sappiamo che San Crispino sarà fantastico ma qualcuno dovrebbe cominciare interessarsi della sicurezza perché la situazione è diventata ingestibile. Abbiamo chiamato le forze dell’ordine e sono intervenute tempestivamente ma non ce la facciamo più. Qualcuno ci aiuti. Il Partito di maggioranza dovrebbe essere ordine e sicurezza. Porto Sant’Elpidio non è Caivano ma forse siamo diventati la Striscia di Gaza. Qui davanti c’è il Gigli e dietro c’è il Comune».

«Non sottovalutiamo le criticità e intendiamo dare risposte concrete – interviene il sindaco Massimiliano Ciarpella – accadono episodi preoccupanti, che nessuno sottovaluta, rinnovo la vicinanza e la solidarietà al nostro concittadino aggredito al parco di Villa Bernetti. Il confronto con le autorità di pubblica sicurezza è quotidiano e c’è un dialogo continuo con Prefettura, Questura e forze dell’ordine. E’ oggettiva una presenza assidua nel territorio presidiato dalle pattuglie. Abbiamo previsto una variazione di bilancio che approveremo a giorni per potenziare la videosorveglianza, un investimento di 15mila euro per una nuova telecamera in via dei Mille e l’efficientamento in via Marina, via Milano, Fonte di Mare, rotonda sul lungomare Trieste e piazza Garibaldi. Rinnoveremo fino al 31 dicembre il contratto a due agenti di polizia assunti in estate a tempo determinato, rafforzando la pattuglia appiedata. Interventi più strutturali li inseriremo nel prossimo bilancio di previsione. Ci sarà un potenziamento della videosorveglianza, telecamere a villa Bernetti. Stiamo valutando l’emissione di ordinanze ad hoc per l’area del centro, piazza Garibaldi in particolare, e la creazione di un nucleo investigativo specifico di prevenzione. Chi rivendica meriti per finanziamenti Pnrr sorvola sul fatto di aver lasciato un’eredità molto negativa sulla sicurezza e il decoro. Problemi che non si risolvono in poche settimane, ci stiamo lavorando con serietà» la chiosa.