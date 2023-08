PORTO SANT’ELPIDIO -La vigilia della Notte più rosa il 25 agosto è alla Faleriense, insieme l’associazione di quartiere e Faleria Enjoy con il patrocinio dell’amministrazione comunale. Tutti in piazza F.lli Cervi, si balla con la musica dance anni 80/90 dei Discoteca ’89 e lo street food a cura di Garden Pub, 500 posti a tavola lungo via Savona. Si comincia alle 19. Ieri in Comune è stata presentata l’iniziativa alla stampa. Sarà l’inizio di un percorso da portare avanti e sviluppare, nel rapporto con i quartieri e i commercianti. Lunedì 21 apre Elettra Lamborghini con il concerto in piazza Garibaldi alle 22 e venerdì 25 l’appuntamento è alla Faleriense con la discoteca a cielo aperto, food truck con dj, ballerini, musiche e negozi aperti.

Il supporto



«I commercianti ci hanno supportato e si è creata una bellissima sinergia, c’è fermento nel quartiere che ha creato un evento ad hoc per prepararci al meglio alla notte del 26 agosto» dice il sindaco Massimiliano Ciarpella. «Abbiamo riscontrato una grande partecipazione dei commercianti e dell’associazione di quartiere – aggiunge l’assessore al Commercio Maria Laura Bracalente – si è ricreata una rete che sembrava essersi affievolita, c’è la carica giusta, grazie a Gioia Giandomenico, presidente di Faleria Enjoy». L’assessore al Turismo Elisa Torresi sottolinea «l’entusiasmo che ci galvanizza e ci dà la spinta a fare di più». Il presidente dell’associazione di quartiere Giuseppe Polimeno rilancia «siamo sempre pronti a supportare l’amministrazione che ci appoggia, la festa di quartiere è andata a bomba e ci rimettiamo in gioco». Roberta Sansolini del Pub Garden è addetta alla cucina «siamo pronti, non accettiamo prenotazioni, cominciamo alle 19 fino a esaurimento posti».

Ringraziamenti a Simone Passamonti per il piano sicurezza. Gioia Giandomenico dice «tantissimi commercianti ci hanno chiesto di entrare nel gruppo e noi abbiamo chiesto un contributo fisso a tutti, c’è un kit uguale per ogni negozio, per rappresentare l’unità della Faleriense che, sicuramente, sarà il quartiere più rosa». Si ringrazia Catia Diomedi del negozio C’era una volta. Marco Ballatore dell’associazione di quartiere ricorda la festa del turista in passato e spiega «quest’anno l’abbiamo agganciata alla notte più rosa, vista la collaborazione che c’è con l’amministrazione».

Il vicesindaco Andrea Balestrieri parla del gruppo di ragazze in giro per il litorale fermano per promuovere gli eventi del 21, 25 e 26 agosto. L’assessore alla sicurezza Enzo Farina ricorda il Comitato che c’è stato in prefettura per predisporre al meglio. Il consigliere Giorgio Marcotulli si complimenta «con chi s’impegna per valorizzare tutto il lungomare, non solo il centro». Chiude il consigliere regionale Andrea Putzu, soddisfatto «l’evento nell’evento organizzato dal quartiere». In Comune è disponibile fino ad esaurimento scorte il nastro per decorare i balconi delle abitazioni.