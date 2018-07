Zingara in azione ai giardini fa sparire il portafoglio di un anziano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SAN GIORGIO - Mano lesta in azione in piazza Gaslini a Porto San Giorgio dove un nonno è stato derubato del portafoglio. L’anziano era con il nipotino e dietro di se ha visto una zingara con un bambino in braccio. Si è distratto un attimo e subito dopo si è accorto che non aveva più il portafogli in tasca. Si è girato e ha visto quella donna allontanarsi in fretta. Inutili i tentativi di raggiungerla. Sul posto i carabinieri che hanno avviato le indagini per cercare di individuare la donna.