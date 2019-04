Scritte e vetri rotti: â€‹l'estate dei vandali è già cominciata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SAN GIORGIO - Vandali in azione allo chalet Cip&Ciop di Porto San Giorgio. La struttura è stata imbrattata con lo spray con vasi rotti e bottiglie di vetro sparse ovunque. «E’ ora di dire basta. Non è possibile accettare questo scempio» ha detto Omar Falzolgher titolare insieme al fratello dello chalet sul lungomare centro. In azione con, molta probabilità, la solita banda di balordi che ammazza il tempo provocando danni alle concessioni balneari e non solo. E siamo solo alle prime battute della nuova stagione.