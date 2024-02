PORTO SAN GIORGIO Lo sfregio ai Martiri delle Foibe, scritta offensiva comparsa sul muro del Comune di Porto San Giorgio. «Con profondo dispiacere, ci troviamo nuovamente a dover fronteggiare un atto di vandalismo al municipio sangiorgese.

Le scritte offensive

Le scritte offensive, oltre a ledere il decoro della nostra città, disonorano la memoria delle vittime commemorate ieri nel Giorno del Ricordo». Così il sindaco di Porto San Giorgio Valerio Vesprini ha condannato ieri attraverso un post sui canali social quanto avvenuto. «È triste constatare come alcuni strumentalizzino tragedie per fini politici meschini - afferma il primo cittadino sangiorgese -. La nostra amministrazione condanna fermamente ogni forma di violenza, sia fisica che concettuale. Ci impegneremo al massimo per individuare i responsabili e ripristinare la dignità di questo luogo, così vilmente imbrattato». Sicuramente verranno visionate anche le telecamere che ci sono nella zona per cercare di dare un volto e un nome ai vandali.