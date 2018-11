Scippata dal bandito â€‹in sella allo scooter: torna la paura in centro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SAN GIORGIO - L’ha seguita per alcune decine di metri senza destare sospetti in sella al motorino e quando ha capito che in giro c’era poca gente è entrato in azione. L’ha aggredita da dietro e le ha scippato la borsa. E’ successo eri mattina in via Giordano Bruno dove una donna di 73 anni è stata vittima di uno scippo ad opera di u malvivente che ha agito con uno scooter. Lo scippatore ha portato a termine il colpo con un’azione fulminea senza dare neanche il tempo di reagire alla donna che è stata colta di sorpresa. All’interno della borsa poche decine di euro, i documenti e qualche effetto personale.Gli agenti hanno raccolto la testimonianza della donna e si sono subito messi sulle tracce del malvivente che sembra aver agito in sella a uno scooter di colore azzurro. Per fortuna l’anziana durate lo scippo non è finita a terra come spesso accade durante questi reati. La vittima infatti non ha avuto neanche il tempo di rendersi conto di cosa le stava accadendo.