La salute viene passeggiando insieme sul lungomare Torna l’iniziativa dell'Acli

PORTO SAN GIORGIO - Terza edizione per il progetto “Salute in cammino”, camminate sul lungomare che si svolgono ogni lunedì, a partire da questa sera, con il via dato alle ore 21 in via Gramsci 6 (davanti al grattacielo) tranne in caso di maltempo.Si tratta di un progetto di promozione della salute organizzato dall’Unione Sportiva Acli Marche in collaborazione con l’amministrazione comunale di Porto San Giorgio, con Acli, Fap Acli e Caf Acli della provincia di Fermo. La manifestazione è aperta a cittadini di ogni età e per ogni ulteriore informazioni si può contattare il numero 3442229927 tramite un messaggio whatsapp oppure oppure consultare la pagina facebook Salute in cammino Porto San Giorgio. Per partecipare all’iniziativa non occorre versare quote di iscrizione né preiscriversi. Basta presentarsi sul luogo di partenza un quarto d’ora prima del via per la registrazione dei dati anagrafici.