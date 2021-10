Regina Elisabetta, niente passeggiate con i suoi cani per motivi di salute

Un'altra brutta notizia per la Regina Elisabetta. Dopo il ricovero di mercoledì scorso in ospedale che ha messo in apprensione tutto il Regno Unito, per la sovrana 95enne è arrivato un altro stop. La Regina, infatti ha dovuto seguire alla lettera le raccomandazioni dei medici e rinunciare alle quotidiane passeggiate nei giardini di Windsor con i suoi amati cani.

I suoi tre amati corgi dovranno fare a meno della loro padrona per un po' di tempo e saranno i membri dello staff reale ad occuparsi degli animali domestici di Sua Maestà. A riportare la notizia è il Daily Mail che riporta fonti interne a Buckingham Palace e dichiara che la Regina sembra essere comunque di buon umore e impegnata nello svolgimento di compiti leggeri.

Il periodo di riposo imposto dai medici potrebbe interrompersi a causa della Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, in agenda a Glasgow dal 31 ottobre al 12 novembre. Elisabetta d'Inghilterra potrebbe prendervi parte di persona o in collegamento, ma la decisione non verrà presa prima della fine di questa settimana.

