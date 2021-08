La discoteca Le Gall riaprirà domani sera. Il titolare: «Non è pericolosa, ricorso in tribunale per lo stop»

PORTO SAN GIORGIO - Riapre il Le Gall. Dopo la sospensione della licenza, la discoteca riapre domani sera e il titolare, Daniele Angelini ci tiene a precisare: «La discoteca non è un pericolo per la sicurezza e l’ordine pubblico». L’intervento da parte della questura, in seguito ad una rissa avvenuta la sera di Ferragosto, ha avuto come conseguenza la sospensione della licenza dell’attività, con 500 euro di multa e 6 giorni di chiusura.

Il titolare della discoteca, Daniele Angelini, ha voluto sollevare le sue perplessità sulla chiusura del locale che riaprirà domani e sabato, probabilmente per le ultime due serate. Allo stesso tempo, Angelini ha ribadito la volontà di inoltrare un ricorso legale.



Le motivazioni

«Il Le Gall non è un pericolo per la sicurezza pubblica» è questo il messaggio del titolare del locale che ha a disposizione fra le 12 e le 14 persone per la sicurezza, per un locale che ha la capienza di 1000 posti ma non ne fa entrare più di 600. «Eccessiva l’attenzione sul Le Gall -ha sottolineato Angelini -. C’è preclusione nei confronti del Le Gall? Deve chiudere? Bisogna tenere conto che ci lavorano decine e decine di persone. Considero sproporzionato l’applicazione dell’articolo 100. Noi questi “gravi episodi di violenza all’interno e all’esterno del locale” non li abbiamo visti e lo possiamo dimostrare con tutti i video registrati all’interno del locale. Ci teniamo a dirlo anche per rassicurare le famiglie dei ragazzi che vengono da noi, tenendo conto del fatto che molte di queste famiglie sono turisti». Quella di Ferragosto, è stata definita da Angelini una «serata particolare, in cui non è facile tenere in casa i giovani, è seguito il provvedimento della Questura che ci ha attribuito l’articolo 100 per gravi episodi di violenza. De Minicis, il nostro avvocato ha analizzato i video all’interno del locale e farà ricorso in ogni sede perché dalle immagini non si evincono questi gravi episodi di violenza che ci sono stati contestati. Non sono neanche intervenuti i mezzi di soccorso perché nessuno si è fatto male e anzi, gli uomini della sicurezza sono anche intervenuti in aiuto delle Forze dell’ordine». Rispettate le misure Covid, richiesto il Green pass o il tampone e misurata la temperatura.



Il virus

«Non c’è stato alcun caso di positività -sostiene Angelini- ne tra personale o tra gli avventori. A Ferragosto, non c’è stato intervento dei mezzi di soccorso perché nessuno si è fatto male. Sembra che Le Gall sia un problema per l’ordine pubblico cittadino. A Ferragosto si sono verificati due fatti-: Con un gruppo di Roma per una diatriba con la cassiera di un bar interno: la ragazza ha chiamato la sicurezza che li ha allontanati, dopo è stata chiamata la polizia. L’altro il parapiglia fuori dal locale, dove la sicurezza è andata ad aiutare le Forze dell’ordine la calma alle 4.30». Domani sera come da programma ci sarà la serata Latin Power e sabato Senorita reggaeton. La richiesta alle forze dell’ordine: «Collaborazione e prevenzione, non repressione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA