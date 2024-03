Ancona, bar trasformato in disco chiuso dalla polizia: ecco tutte le violazioni riscontrate

ANCONA - Un bar del centro cittadino di Ancona, in viale della Vittoria, a seguito del controllo effettuato congiuntamente dalla Polizia e dalla Guardia di Finanza, è stato chiuso nel pomeriggio di ieri per sette giorni dal Questore Capocasa, ai sensi dell'art 100 del Tulps. Il provvedimento è conseguente alle numerose violazioni riscontrate dagli organi accertatori nella serata del 22 marzo.

«Era una discoteca»

In particolare - sottolinea la nota della questura di Ancona - è stato verificato che il bar si era trasformato in una vera e propria discoteca con più di 300 persone che lo affollavano e coloro che non trovavano posto all'interno si erano riversati sul Viale della Vittoria. Con non poco stupore i poliziotti della squadra amministrativa e i militari della guardia di finanza hanno scoperto che il locale non aveva alcuna licenza di pubblico spettacolo.

«Lavoro nero»

I finanzieri hanno verificato la presenza di tre lavoratori in nero ed alcune irregolarità sulla riproduzione dei CD musicali.

Resta alta l'attenzione degli organi di Polizia e del Questore, quale Autorità Provinciale di P.S., rivolta al contrasto dei fenomeni di abusivismo nel settore del pubblico intrattenimento, a salvaguardia dei più giovani che hanno il diritto di divertirsi ma in luoghi certificati e sicuri. Il Questore Capocasa: «Esserci sempre vuol dire conoscere le realtà cittadine, garantire sempre la regolarità, il rispetto delle regole e delle normative ed assicurare che i cittadini possano si divertirsi, ma in sicurezza»