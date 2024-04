Aggressione in discoteca, coinvolti anche i buttafuori: ecco cosa è successo

ANCONA - Quattro ragazzi la scorsa notte hanno chiamato la polizia dicendo di essere stati aggrediti in discoteca. Fuori dal locale da ballo si sono portate le volanti della polizia e le ambulanze del 118 e della Croce Rossa. I giovani, tutti stranieri, hanno raccontato di essere stati aggrediti da un gruppo di ragazzi del posto, senza motivo. Nella rissa sarebbero stato coinvolto anche il personale di sicurezza del locale, forse intervenuto per riportare la calma. I quattro ragazzi erano contusi, sono stati medicati ma hanno rifiutato il trasporto in ospedale. La polizia indaga per ricostruire la dinamica della rissa.