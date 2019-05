Precipita dal terrazzo e si schianta su un'auto parcheggiata: è grave

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SAN GIORGIO - Paura questa mattina a Porto San Giorgio, dove un uomo è precipitato dal terrazzo schiantandosi su un'auto in sosta.Si tratta di un 76enne che, per cause ancora al vaglio dei carababinieri, è precipitato dal terrazzo del suo appartamento, al secondo piano di una casa in via della Stazione. Le sue condizioni sono apparse subito gravi, tanto che i soccorritori della Croce Azzurra ne hanno disposto il ricovero all'ospedale regionale di Torrette.